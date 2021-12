Effetto Omicron, i voli cancellati nei giorni di Natale arrivano a 6 mila (Di domenica 26 dicembre 2021) Il report più accurato arriva dal sito Flightaware: nel fine settimana di Natale il numero di voli cancellati in tutto il mondo è arrivato quasi a quota 6 mila. Il 24 dicembre sono stati tracciate 2.400 cancellazioni, il giorno di Natale sono state 2.650 mentre per il 26 dicembre sono già previste altre 900 cancellazioni. Diffusi anche i ritardi. Solo per il 24 dicembre sono stati 6.350 in tutto il mondo. La causa principale è la nuova ondata scatenata dalla variante Omicron. Migliaia di piloti e assistenti di volo sono dovuti andare in quarantena dopo essere stati esposti al Covid. La sola United Airlines ha cancellato tra venerdì e sabato il 10 per cento dei voli programmati. Le cancellazioni arrivano in blocco anche dalle compagnie cinesi: ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) Il report più accurato arriva dal sito Flightaware: nel fine settimana diil numero diin tutto il mondo è arrivato quasi a quota 6. Il 24 dicembre sono stati tracciate 2.400 cancellazioni, il giorno disono state 2.650 mentre per il 26 dicembre sono già previste altre 900 cancellazioni. Diffusi anche i ritardi. Solo per il 24 dicembre sono stati 6.350 in tutto il mondo. La causa principale è la nuova ondata scatenata dalla variante. Migliaia di piloti e assistenti di volo sono dovuti andare in quarantena dopo essere stati esposti al Covid. La sola United Airlines ha cancellato tra venerdì e sabato il 10 per cento deiprogrammati. Le cancellazioniin blocco anche dalle compagnie cinesi: ...

