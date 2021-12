Calciomercato Inter: ecco il regalo che si aspetta Inzaghi (Di sabato 25 dicembre 2021) L’Inter vola in campionato e punta a bissare lo scudetto della scorsa stagione. Le strategie sul mercato della dirigenza campione d’Italia L’Inter vola in vetta alla classifica dopo il successo di misura contro il Torino a Sa Siro che ha chiuso in bellezza un 2021 da urlo per i campioni d’Italia. Settima Vittoria consecutiva in Serie A per gli uomini di Simone Inzaghi che conservano 4 punti di vantaggio sui cugini del Milan e 7 sul Napoli dell’ex Spalletti. Complicato Intervenire perciò a gennaio sull’attuale rosa del tecnico piacentino che ha dimostrato di essere la più completa e ricca del campionato. L’Ad area sport Marotta lo ha ribadito a più riprese: difficilmente ci stanno operazioni nel mercato invernale, con la dirigenza di Viale della Liberazione attenta comunque a fruttare le possibili occasioni che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) L’vola in campionato e punta a bissare lo scudetto della scorsa stagione. Le strategie sul mercato della dirigenza campione d’Italia L’vola in vetta alla classifica dopo il successo di misura contro il Torino a Sa Siro che ha chiuso in bellezza un 2021 da urlo per i campioni d’Italia. Settima Vittoria consecutiva in Serie A per gli uomini di Simoneche conservano 4 punti di vantaggio sui cugini del Milan e 7 sul Napoli dell’ex Spalletti. Complicatovenire perciò a gennaio sull’attuale rosa del tecnico piacentino che ha dimostrato di essere la più completa e ricca del campionato. L’Ad area sport Marotta lo ha ribadito a più riprese: difficilmente ci stanno operazioni nel mercato invernale, con la dirigenza di Viale della Liberazione attenta comunque a fruttare le possibili occasioni che ...

