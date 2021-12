Benedizione Urbi et Orbi streaming e diretta tv: dove vederla, Papa Francesco (Di sabato 25 dicembre 2021) , Natale 2021 Oggi, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 12 nel giorno di Natale Papa Francesco impartisce la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, con il suo tradizionale messaggio natalizio. Appuntamento alle ore 12 da Piazza San Pietro. Ma dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi per il Natale 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv La Benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre 2021 (giorno di Natale), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre), Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD) e Tv2000 (canale 28). Un appuntamento molto importante, in ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 dicembre 2021) , Natale 2021 Oggi, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 12 nel giorno di Nataleimpartisce laet, alla città e al mondo, con il suo tradizionale messaggio natalizio. Appuntamento alle ore 12 da Piazza San Pietro. Mavedere laetper il Natale 2021 intv e live? Di seguito tutte le informazioni. In tv Laverrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre 2021 (giorno di Natale), alle ore 12 intv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre), Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD) e Tv2000 (canale 28). Un appuntamento molto importante, in ...

