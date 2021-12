A gennaio si torna in classe con FFP2 per studenti e professori (Di sabato 25 dicembre 2021) La Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3. E’ quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Scatterà dal 10 gennaio l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino. E’ quanto prevede il decreto legge contenente le misure per le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 dicembre 2021) La Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli, anche universitari, mascherine di tipoe FFP3. E’ quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gliunder 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Scatterà dal 10l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino. E’ quanto prevede il decreto legge contenente le misure per le ...

Ultime Notizie dalla rete : gennaio torna L'ad del Bayern: "Haaland può lasciare Dortmund per 75 mln" Ad una settimana dal fischio d'inizio del mercato invernale - così in Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna si comincia il 3 gennaio - torna al centro dell'attenzione l'attaccante norvegese Erling Haaland, il più desiderato per chi può permetterselo ma che il Borussia Dortmund cerca di trattenere. Il tabloid tedesco Bild ha ...

Ad Bayern, Haaland può lasciare Dortmund in estate per 75 mln Ad una settimana dal fischio d'inizio del mercato invernale - così in Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna si comincia il 3 gennaio - torna al centro dell'attenzione l'attaccante norvegese Erling Haaland, il più desiderato per chi può permetterselo ma che il Borussia Dortmund cerca di trattenere. Il tabloid tedesco Bild ha ...

Il 4 gennaio torna il Popolo Viola contro candidatura Berlusconi Valledaostaglocal.it L'ad del Bayern: "Haaland può lasciare Dortmund per 75 mln" Ad una settimana dal fischio d'inizio del mercato invernale - così in Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna si comincia il 3 gennaio - torna al centro dell'attenzione l'attaccante ...

Milan, la Gazzetta: “Incontro con l’agente di Kolo Muani: idea in vista di gennaio” Così La Gazzetta dello Sport racconta le ultime sul mercato del Milan in termini di attaccanti: “La candidatura di Randal Kolo Muani, già vagliata dai dirigenti rossoneri in estate prima di virare su ...

Ad una settimana dal fischio d'inizio del mercato invernale - così in Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna si comincia il 3 gennaio - torna al centro dell'attenzione l'attaccante norvegese Erling Haaland, il più desiderato per chi può permetterselo ma che il Borussia Dortmund cerca di trattenere. Il tabloid tedesco Bild ha ...

Così La Gazzetta dello Sport racconta le ultime sul mercato del Milan in termini di attaccanti: "La candidatura di Randal Kolo Muani, già vagliata dai dirigenti rossoneri in estate prima di virare su ..."