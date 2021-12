Vince Russo: “Il booking della rivalità tra AJ Styles e Omos è privo di senso” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Durante la passata edizione dello show rosso, gli ex campioni coppia AJ Styles e Omos hanno interrotto il loro rapporto di collaborazione dopo aver perso il match che li vedeva coinvolti contro la coppia formata da Rey e Dominik Mysterio. I due ex compagni si sfideranno per la prima volta uno contro l’altro dopo oltre un anno dalla loro prima apparizione insieme. In molti hanno criticato questa scelta della WWE definendo la loro rottura come “brusca e senza senso”, e una persona che è sicuramente d’accordo con questi fan è Vince Russo. Uno scarso coinvolgimento Durante il podcast Legion of Raw, l’ex writer WWE Vince Russo ha commentato l’attuale feud che coinvolge Omos e AJ Styles, definendola poco ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) Durante la passata edizione dello show rosso, gli ex campioni coppia AJhanno interrotto il loro rapporto di collaborazione dopo aver perso il match che li vedeva coinvolti contro la coppia formata da Rey e Dominik Mysterio. I due ex compagni si sfideranno per la prima volta uno contro l’altro dopo oltre un anno dalla loro prima apparizione insieme. In molti hanno criticato questa sceltaWWE definendo la loro rottura come “brusca e senza”, e una persona che è sicuramente d’accordo con questi fan è. Uno scarso coinvolgimento Durante il podcast Legion of Raw, l’ex writer WWEha commentato l’attuale feud che coinvolgee AJ, definendola poco ...

