The Batman | a chi è spirato il personaggio del Pinguino?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’uscita di The, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni dell’uomo-pipistrello è imminente, 3 Marzo 2022, proprio per questo che sempre più spesso siamo testimoni delle dichiarazioni dei diretti interessati. Proprio uno dei protagonisti, Colin Farrell, ha rivelato che il suosarà iad unde Il Padrino. The: a chi si ispira il? In un’intervista concessa ad Empire l’attore ha dichiarato di aver ttnto daldi Fredo Corlone, originariamente interpretato da John Cazale. Farell ha sottolineato le caratteristiche che a suo dire caratterizzerebbero i due personaggi: insicurezza e sudditanza. Matt Reeves mi parlò di Fredo perché è unmenomato dal senso di ...