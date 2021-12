Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata per venti metri (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cantagallo (Prato), 24 dicembre 2021 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e un mezzo polisoccorso dalla sede centrale di Prato sono intervenuti giovedì sera alle 22.30 ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cantagallo (Prato), 24 dicembre 2021 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e un mezzo polisoccorso dalla sede centrale di Prato sono intervenuti giovedì sera alle 22.30 ...

Alessandria, l'autogol del rapinatore: perde il cellulare durante l'ultimo colpo Poco dopo era stato intercettato a Genova quando, durante un controllo, era stato trovato in possesso di diverse paia di occhiali poi risultate rubate nel negozio Filottica ad Alessandria. Le ...

Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata per venti metri La donna è stata estratta dai vigili del fuoco per poi essere consegnata al personale della Croce Rossa, inviato sul posto dal 118, che ha trasportato la conducente in codice giallo all’ospedale di Pr ...

