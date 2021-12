Nuovo decreto, cosa cambia e da quando: green pass, discoteche chiuse, feste in piazza vietate, mascherine e vaccini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le misure su locali da ballo e dispositivi di protezione scattano subito. Il 10 gennaio stretta su teatri e palestre. Da febbraio green pass più breve Leggi su corriere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le misure su locali da ballo e dispositivi di protezione scattano subito. Il 10 gennaio stretta su teatri e palestre. Da febbraiopiù breve

Advertising

trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - fanpage : Ora è ufficiale, il Governo ha deciso. Le mascherine tornano obbligatorie all'aperto in tutta Italia, e per alcune… - vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - EmanLongobardi : Il nuovo #decreto del Governo #Draghi vieta le #discoteche ma non menziona le chiese. Benvenuti in Vaticanistan! - TeresaComite11 : RT @trash_italiano: Le principali misure del nuovo decreto ?? -