Mika in concerto dalla Philharmonie de Paris con 120 orchestrali, stasera su Sky Uno e NOW (Di venerdì 24 dicembre 2021) stasera su Sky Uno alle 21:15, visibile anche in streaming su NOW e SkyGo, va in onda Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali, uno spettacolo unico registrato a Parigi. Un concerto speciale, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW e SkyGo -, in compagnia di Mika e di 120 orchestrali dalla Philharmonie de Paris. Uno spettacolo per la sera più speciale dell'anno, il 24 dicembre: Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali. Un live unico durante il quale si potranno riascoltare tutti i più grandi successi di Mika, una delle maggiori figure del pop mondiale, amatissimo in Italia, dove ha appena ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021)su Sky Uno alle 21:15, visibile anche in streaming su NOW e SkyGo, va in ondaPhilharmonique - Incon 120, uno spettacolo unico registrato a Parigi. Unspeciale, in ondasu Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW e SkyGo -, in compagnia die di 120de. Uno spettacolo per la sera più speciale dell'anno, il 24 dicembre:Philharmonique - Incon 120. Un live unico durante il quale si potranno riascoltare tutti i più grandi successi di, una delle maggiori figure del pop mondiale, amatissimo in Italia, dove ha appena ...

Advertising

InaGoranova : RT @SMSNEWSOFFICIAL: MIKA PHILHARMONIQUE – IN CONCERTO CON 120 ORCHESTRALI: Un live straordinario nella serata più speciale dell’anno su @S… - _PuntoZip_ : MIKA PHILHARMONIQUE – In concerto con 120 orchestrali – Un live straordinario nella serata più speciale dell’anno - infoitcultura : Natale con Mika, il concerto alla Philharmonie de Paris è su Sky Uno - infoitcultura : Natale con Mika, il concerto alla Philarmonie de Paris e le foto dei suoi look più belli - infoitcultura : Mika Philarmonique, il cantante in concerto la Vigilia di Natale su Sky -