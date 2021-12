La Cina prova a cancellare il Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Santa Claus – e ancor più Gesù Bambino – si faranno vedere assai poco in Cina quest’anno. La spinta governativa sempre crescente verso gli ideali del nazionalismo e del “socialismo con caratteristiche cinesi”, unita all’esortazione del Partito Comunista - al potere in Cina da oltre 70 anni ormai - al boicottaggio dei valori culturali occidentali, sta facendo sì che molti genitori cinesi scelgano di rinunciare ai festeggiamenti natalizi per “evitare guai”. Per questo, quest’anno, Babbo Natale e Gesù Bambino non verranno a portare regali a molti bambini cinesi. La tendenza alla “cancellazione” del Natale e delle sue tradizioni è strettamente legata alla recente stretta del governo di Pechino sulle religioni. La scorsa settimana, intervenendo alla prima conferenza nazionale sul lavoro religioso in Cina ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Santa Claus – e ancor più Gesù Bambino – si faranno vedere assai poco inquest’anno. La spinta governativa sempre crescente verso gli ideali del nazionalismo e del “socialismo con caratteristiche cinesi”, unita all’esortazione del Partito Comunista - al potere inda oltre 70 anni ormai - al boicottaggio dei valori culturali occidentali, sta facendo sì che molti genitori cinesi scelgano di rinunciare ai festeggiamenti natalizi per “evitare guai”. Per questo, quest’anno, Babboe Gesù Bambino non verranno a portare regali a molti bambini cinesi. La tendenza alla “cancellazione” dele delle sue tradizioni è strettamente legata alla recente stretta del governo di Pechino sulle religioni. La scorsa settimana, intervenendo alla prima conferenza nazionale sul lavoro religioso in...

Ultime Notizie dalla rete : Cina prova La Cina prova a cancellare il Natale Natale non è un giorno festivo in Cina, ma è una festa popolarissima tra i giovani - al di là del suo valore religioso - fin dagli anni '90. Per i 68 milioni di cristiani cinesi, poi (pari circa al 5%...

La Cina prova a cancellare il Natale L'HuffPost La Cina prova a cancellare il Natale Conseguenza delle recente stretta di Pechino sulle religioni e della spinta verso gli ideali del “socialismo con caratteristiche cinesi” ...

