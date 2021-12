Inter | Inzaghi ha fretta | ' Si sbrighi!' - Poi annuncia il nome di gennaio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Non pensavo che sarebbe andato via dall', l'addio non era nell'aria, avevamo previsto solo la cessione di Hakimi - spiega a 'La Gazzetta dello Sport' - Quando abbiamo capito che Lukaku sarebbe ...

Advertising

Inter : ??? | INZAGHI 'Ora ricarichiamo le energie e ripartiamo con lo stesso spirito. Il cammino è ancora lungo e pieno d… - FBiasin : #Inzaghi: 'Ora fa comodo a tutti dire che l'#Inter è una corazzata. Ma io ricordo che ad agosto i giudizi non erano… - FBiasin : Si chiude il 2021 dell’#Inter e si chiude alla gande, dopo un’estate piena di dubbi, un inizio tra alti e bassi e 2… - daianadilisi24 : RT @LucaBendoni: #Inter, #Inzaghi chiaro sul mercato: 'La mia priorità sarebbe mantenere tutti. Vediamo con #Satriano, gli altri quattro at… - TuttoMercatoWeb : Inter, Inzaghi: 'Dobbiamo capire come migliorarci col mercato. Nandez? Può andar bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

è come un compagno di squadra: ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Con Conte si ...favorita per il titolo? Penso di sì. Passa tanto dal gruppo, noi siamo uniti'. 'L'attaccante ...In casa, Simonemette fretta sul fronte rinnovi, poi annuncia il nome per il calciomercato di gennaioFelice per il momento della sua, Simoneha fatto il punto tra campo e mercato. ...L'allenatore nerazzurro racconta i primi mesi nerazzurri, tra campo e mercato: "A gennaio vogliamo migliorarci" ...Ultime mercato Juve: sondaggio con l’Inter per Vecino! La risposta del club nerazzurro alla sortita bianconera Secondo un’indiscrezione riportata questa mattina da Repubblica la Juventus avrebbe effet ...