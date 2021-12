Advertising

Gonzalo12816 : RT @Gazzetta_it: I segreti di Simeone a Sportweek: 'Io, Napoleone, il gatto Coco, il Tai-Chi e l’odore della menta di Verona' #hellas #spor… - sportli26181512 : I segreti di Simeone: 'Io, Napoleone, il gatto Coco, il Tai-Chi e l’odore della menta di Verona': I segreti di Sime… - Gazzetta_it : I segreti di Simeone a Sportweek: 'Io, Napoleone, il gatto Coco, il Tai-Chi e l’odore della menta di Verona'… -

Ultime Notizie dalla rete : segreti Simeone

La Gazzetta dello Sport

Di sicuro, in questo momentoè un personaggio - copertina, e non più, o non soltanto, perché rimane il figlio di Diego, uno scudetto con la Lazio e una Uefa con l'Inter (tra l'altro) e oggi ...Napoli Verona aveva già scomodato l'FBI e i serviziisraeliani a maggio. Nemmeno per Ustica ... In più, aggiungerei che Barak è sempre stato forte,è uno scassaombrelli, Lasagna ci porta ...Intervista a Simeone sulla stagione. Segreto? «Ho imparato molto dalla meditazione». Spieghi meglio.. «Quando medito entro in un’armonia tutta mia che mi permette di trovare ...L’ex gialloblù ha parlato di Verona ai microfoni di TuttoMercatoWeb Tudor, un gruppo unito e Simeone: questi sostanzialmente i “segreti” dell’Hellas secondo Bosko Jankovic. Queste, infatti, le princip ...