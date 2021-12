Advertising

sportli26181512 : I procuratori si ribellano a Infantino e Lega calcio: 'Fango su di noi ma Fifa e i club non facciano le vittime': G… -

Ultime Notizie dalla rete : procuratori ribellano

Corriere dello Sport

Gli agenti del calcio passano al contrattacco, rispondendo direttamente alla Fifa . Mesi fa Infantino ha iniziato una battaglia per ridurre i compensi deie limitarne il raggio d'azione. Ha riscosso l'approvazione del Parlamento europeo, ma non quello dei diretti interessati, contrari alla riforma così com'è concepita. La conferma arriva da ...Non stiamo parlando dei calciatori, né degli allenatori, bensì dei, i professionisti ... All'interno di uno scenario che cambia di stagione in stagione, gli agenti sialle novità ...Lo schianto del volo Malaysia Airlines MH17 nel 2014. A processo l'accusa chiede l'ergastolo per i 4 imputati. Il dolore dei parenti delle vittime ...L’ultimo report pubblicato dalla Fifa mostra i numeri da capogiro dei procuratori: centinaia di milioni di euro incassati per ogni transizione, ecco come ...