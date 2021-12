Discoteche chiuse con il Decreto Festività | la rabbia dei titolari | Assurdo senza preavviso | è il colpo di grazia

Advertising

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - Agenzia_Ansa : Discoteche chiuse fino al 31 gennaio, ira dei gestori. Silb: 'Governo delittuoso, siamo distrutti' #ANSA - pvsassone : RT @ultimenotizie: Nel decreto Natale, #discoteche e sale da ballo, chiuse fino al 31 gennaio. Il provvedimento vieta gli eventi, le feste… - la_staxy : RT @ultimenotizie: Nel decreto Natale, #discoteche e sale da ballo, chiuse fino al 31 gennaio. Il provvedimento vieta gli eventi, le feste… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse

Sotto il periodo delle Feste , visto che non ci saranno particolari misure restrittive se non il divieto di grandi eventi in piazza e le, non è da escludere che il virus spinto ...Così Fipe - Confcommercio in una nota di solidarietà alle. E i titolari tirano le somme: 'Capodanno fornisce il 15% del fatturato annuo, dove sono i ristori?'. 'Le anticipazioni del ...“Le imprese e i lavoratori meritano rispetto e il governo, con la decisione di chiudere le discoteche fino al 31 gennaio, ha dato il colpo di grazia a migliaia di imprese e ai lavoratori di tutto ...La provincia di Trento è entrata in zona gialla, e ci rimarrà almeno fino al nuovo anno. Ma come si determina il passaggio di fascia?