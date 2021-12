Barbara d’Urso decide di dire la sua su Simona Branchetti che ha preso il suo posto: “Lei è una …” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Su Barbara d’Urso, da inizio stagione sono girate tantissime voci su quale sarebbe stato il suo futuro televisivo dopo che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti televisivi delle reti Mediaset, aveva detto, inaspettatamente, che i programmi della conduttrice sarebbero stati ridimensionati e, alcuni, cancellati. E così è sparito dai palinsesti Domenica Live e Live non è la d’Urso. Piersilvio Berlusconi, che in questi giorni è diventato nonno rendendo, a sua volta, bis nonno Silvio Berlusconi, aveva spiegato che a causa del covid era cambiato il gusto del pubblico giustificando il motivo del taglio dei programmi della d’Urso, però, nello stesso tempo, aveva rinnovato la sua stima nei confronti della conduttrice. Dopo tali dichiarazioni, ci si ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Su, da inizio stagione sono girate tantissime voci su quale sarebbe stato il suo futuro televisivo dopo che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti televisivi delle reti Mediaset, aveva detto, inaspettatamente, che i programmi della conduttrice sarebbero stati ridimensionati e, alcuni, cancellati. E così è sparito dai palinsesti Domenica Live e Live non è la. Piersilvio Berlusconi, che in questi giorni è diventato nonno rendendo, a sua volta, bis nonno Silvio Berlusconi, aveva spiegato che a causa del covid era cambiato il gusto del pubblico giustificando il motivo del taglio dei programmi della, però, nello stesso tempo, aveva rinnovato la sua stima nei confronti della conduttrice. Dopo tali dichiarazioni, ci si ...

