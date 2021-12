Venezia-Lazio 1-3 | Sassuolo-Bologna 0-3

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vittorie esterne di(3-1 a) e(3-0 sul) nei match pomeridiani della diciannovesima e ultima giornata di andata in serie A. Al Penzo: pronti via e la sblocca Pedro col suo sinistro, alla mezz'ora Forte pareggia i conti di testa ma in avvio di ripresa Acerbi di spalla trova il nuovo vantaggio. Risultato fissato al 95' da Luis Alberto che firma il tris. Tra i tanti ammoniti anche Cataldi, che era diffidato e salterà il turno dell'epifania contro l'Empoli. Nel recupero espulso Tessmann. La squadra di Mihajlovic torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e aggancia momentaneamente l`Empoli al nono posto. Sblocca Orsolini, raddoppia Hickey con un gran gol dal limite, nel recupero la chiude Santander. Ilinterrompe la sua serie positiva dopo sei turni senza ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Per capire quanto sia scivoloso indagare sulle #plusvalenze se ci si mette a sindacare le singole operazioni (a par… - tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - marcoconterio : ???? Il rapporto tra Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo può esser escluso già dal… - MaxMaxdona : @aleaus81 Con Lazio, Juve, Milan e Venezia avremmo strameritato di fare punti, tutti sappiamo perché non è successo… - LALAZIOMIA : Serie A: Venezia-Lazio 1-3 - Tiscali Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lazio

Il Piemonte ha già tutti i parametri per il cambio di fascia ma rischiano pure, Lombardia e Sicilia. E se non si arrestano i contagi, FriuliGiulia, Veneto, Liguria e Calabria a gennaio ...Il Piemonte ha già tutti i parametri per il cambio di fascia ma rischiano pure, Lombardia e Sicilia. E se non si arrestano i contagi, FriuliGiulia, Veneto, Liguria e Calabria a gennaio ...Covid, il bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre 2021. Sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...Covid, la cabina di regia sulle nuove misure di contrasto alla pandemia si terrà domani alle 9.45: mascherine obbligatorie all'aperto, verso terza dose a 4 mesi e riduzione della ...