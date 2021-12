Totti | strepitosa doppietta nella Lega calcio a 8 E lo speaker si esalta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA - Unastraordinaria di Francescoa 8. L'ex capitano della Roma scende in campo con la sua squadra per divertirsi e rimanere allenato, e ancora oggi in campo si ...

ROMA - Una doppietta straordinaria di Francesco Totti nella lega Calcio a 8. L'ex capitano della Roma scende in campo con la sua squadra per divertirsi e rimanere allenato, e ancora oggi in campo si vedono gesti tecnici eccezionali. Come il calcio ...