Sindaco Salerno | “Notizie incoraggianti | esclusione Salernitana inimmaginabile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vincenzo Napoli ha commentato la situazione dellaal termine della riunione del Consiglio comunale sul bilancio. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in loco, ildiha mostrato ottimismo per ciò che concerne l’attuale status del club campano. Secondo il parere di Napoli, la vicenda non presenta contorni tragici: “Laha conquistato la promozione sul campo, se la sta giocando sul campo e deve giocarsela sul campo. Non possiamo immaginare che momenti burocratico-amministrativi, ultimatum e quant’altro possano in un modo surrettizio escludere la squadra dal campionato di Serie A. Per quanto mi riguarda, il Comune è a disposizione di chiunque voglia avere il conforto di un’idea, ma questi sono momenti strettamente privatistici nei quali non si può né si deve entrare, ...