Settore agroalimentare | i trasporti a temperatura controllata di STEF

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Milano, 23 dicembre 2021 - Il trasporto dei prodotti agroalimentari è un'operazione particolarmente complessa e delicata, in quanto è necessario garantire i massimi standard qualitativi in ogni fase dello spostamento. Allo stesso tempo, bisogna realizzare movimentazioni veloci, efficienti ed economicamente competitive, assicurando un flusso ottimale delle merci lungo tutta la filiera. Il trasporto adi prodotti per il, infatti, viene effettuato solo da aziende altamente specializzate, in grado di occuparsi anche di import/export in Europa con la massima efficienza e professionalità. Una delle principali realtà di riferimento del, in Italia come in molti altri paesi europei, è senza dubbio, azienda con una lunga ...