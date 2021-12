Mercato Milan – Il Bologna si gode Hickey, ma Maldini lo tiene d’occhio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Bologna si gode Aaron Hickey, ma non mancano le pretendenti per il giovane calciatore: su di lui ci sono anche gli occhi del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) IlsiAaron, ma non mancano le pretendenti per il giovane calciatore: su di lui ci sono anche gli occhi del

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan, la cessione di Casa Milan aiuta sul mercato? Commenta per primo Secondo quanto rivelato da Repubblica, la cessione di Casa Milan e il relativo tesoretto di 20 milioni potrebbe cambiare la strategia del club rossonero sul mercato. Inizialmente l'obiettivo era solo il difensore ma ora non è da escludere che si vada alla ...

Calciomercato, derby di Milano in vista per Aubameyang? Le ultime ... è derby tra Milan e Inter per accaparrarselo Oltre a quello per la vittoria dello scudetto, nel prossimo mese di gennaio potrebbe accendersi un clamoroso derby di mercato tra Milan e Inter. Come ...

Milan: da Conti a Maldini, il punto sul mercato in uscita Calciomercato.com L'Inter pensa ad Acerbi, in 'rotta' con la Lazio: il Napoli vorrebbe Dragowski L'Inter starebbe pensando al centrale difensivo biancoceleste, mentre gli azzurri puntano il portiere della Fiorentina ...

Milan, occhi in Austria: Maldini vuole l’americano Ancora un’indiscrezione che riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri sono attenti a ogni possibilità per rinforzare la rosa di Stefano Pioli e seguono diversi elementi nelle varie zone ...

