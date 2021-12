Ligue 1 | il PSG va in vacanza a +13 Pari Marsiglia | vince il Nizza

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La1 va incon il turno infrasettimanale valido per la 19giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata . Ils Saint - Germain ha strappato un pareggio in casa del Lorient , ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue PSG

... 35' Ben Yedder , 72' Volland St - Etienne - Nantes 0 - 1 83' Kolo Muani Nizza - Lens 2 - 1 30' Kalimuendo, 63' Lemina, 79' Kluivert Classifica46, Nizza 33, Olympique Marsiglia 33*, ...ASCOLTA Ieri Sergio Ramos è stato espulso dopo essere entrato nel corso della partita contro il Lorient. I tifosi dello accusano I tifosi delinsorgono nei confronti di Sergio Ramos, come riportato da Itasportpress. Il difensore spagnolo, espulso nel corso della partita, avrebbe ricevuto messaggi poco positivi dai suoi sostenitori. ...Continua il momento negativo di Sergio Ramos che dal suo passaggio al Paris Saint Germain ha collezionato solamente due presenze in campionato e una in Coppa di Francia. L’ultima in Ligue 1, contro il ...I parigini pareggiano nell'ultima dell'anno contro il Lorient, ma hanno ormai un cospicuo vantaggio sugli inseguitori ...