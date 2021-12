Le migliori bilance per neonati | guida all’acquisto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lepersono indispensabili nei primi mesi di vita del bambino, per monitorare il suo peso e la sua crescita. C’è chi, allattando al seno, le usa ad ogni poppata (prima e dopo) per farsi un’idea di quanto latte il bambino abbia assunto. C’è chi invece non si affida alla doppia pesata ma usa comunque la bilancia spesso per verificare se il neonato prenda peso secondo quelle che sono le indicazioni del pediatra di riferimento. Insomma la bilancia è uno strumento che è sempre presente nelle famiglie che hanno da poco accolto un bebè. Quali sono leperattualmente sul mercato? Ecco un breve elenco per facilitare i vostri acquisti! SCALESON S212 Bilanciamultifunzione Dal design moderno, garantisce altissima precisione. Fino a 20 kg ...