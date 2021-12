Juventus, non solo Icardi: ci sono altre due alternative (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mauro Icardi è il grande obiettivo della Juventus per questa sessione di mercato invernale. La Vecchia Signora lo brama, lo desidera, lo sogna da anni: e stavolta potrebbe essere l’occasione giusta. Anche perché con l’arrivo di Messi, il marito di Wanda Nara il campo lo vede troppo poco. Ma attenzione: è necessario utilizzare il condizionale. Decisamente. Il primo sì deve per forza di cose arrivare dal club parigino: e se non dovesse arrivare, allora è doveroso pensare alle alternative. Icardi forse: due alternative lo potrebbero scavalcare. La Juventus riflette Vien da sé che l’arrivo di Icardi sotto la Mole potrebbe essere uno scenario un po’ improbabile. La dirigenza bianconera, si sa, è favorevole all’arrivo dell’argentino solo e soltanto se ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mauroè il grande obiettivo dellaper questa sessione di mercato invernale. La Vecchia Signora lo brama, lo desidera, lo sogna da anni: e stavolta potrebbe essere l’occasione giusta. Anche perché con l’arrivo di Messi, il marito di Wanda Nara il campo lo vede troppo poco. Ma attenzione: è necessario utilizzare il condizionale. Decisamente. Il primo sì deve per forza di cose arrivare dal club parigino: e se non dovesse arrivare, allora è doveroso pensare alleforse: duelo potrebbero scavalcare. Lariflette Vien da sé che l’arrivo disotto la Mole potrebbe essere uno scenario un po’ improbabile. La dirigenza bianconera, si sa, è favorevole all’arrivo dell’argentinoe soltanto se ...

