Il SuperEnalotto diventa irlandese | Flutter scommette su Sisal

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment compra Sisal - statodelsud : Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment compra Sisal - Pino__Merola : Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment compra Sisal - SkyTG24 : Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment compra Sisal - RassegnaZampa : Il #Superenalotto diventa irlandese: Cvc vende Sisal a Flutter (per 1,9 miliardi) -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto diventa

Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners per Fund VI per un corrispettivo di 1,913 miliardi di euro. L'operazione si allinea 'pienamente con la ...MILANO - Sisal passa di mano: dal fondo Cvc, che lo aveva acquisito nel 2016, la società delle scommesse e del gaming online - titolare tra gli altri dei giochi come il- entra nel gruppo internazionale Flutter Entertainment per una cifra di 1,913 miliardi di euro. L'operazione si contestualizza in un momento di forte cambiamento per il settore. Questo ...Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners per Fund VI per un corrispettivo di 1,913 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la s ...La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022. Il ceo Durante: «rafforzeremo ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo» ...