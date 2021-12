Highlights e gol Empoli-Milan 2-4 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Gol, spettacolo ed emozioni al Castellani con gli ospiti che trovano la rete dello 0-1 grazie a Kessie ma i padroni di casa pareggiano immediatamente con Bajrami. Ilproprio sul finire della prima frazione di gioco ritrova il vantaggio con Kessie, ma è ancora Bajrami a far tremare Maignan, salvato solamente dalla traversa. Ilpoi chiude i conti grazie alle reti di Florenzi e Theo Hernandez ma il finale dei ragazzi di Andreazzoli è tutto d’orgoglio: Pinamonti segna su rigore e poi i toscani sfiorano un paio di volte il gol del 3-4. LE PAGELLE E I VOTI CANALE YOUTUBE LEGA ...

Advertising

infoitsport : Video/ Latina Palermo (1-0) gol e highlights: Carletti punisce i rosanero (Serie C) - ReggioPress : Montevarchi – Reggiana 1-3: gol e video sintesi. HIGHLIGHTS - ER_Notizie : Montevarchi – Reggiana 1-3: gol e video sintesi. HIGHLIGHTS - ReggioPress : Montevarchi – Reggiana 1-3: gol e video sintesi. HIGHLIGHTS - fzola_ : Hellas Verona - Fiorentina 1-1 | Gol e highlights della 19° giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1 - 1): nulla di fatto I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi trovano ildel pareggio al 24 per merito di Mastropietro, ...Granata avanti con Lanini, Zamparo e Neglia, poi al 90esimo Barranca realizza ildella bandiera. La capolista prosegue la sua corsa mentre l'Aquila viene agganciata dalla Fermana al 14esimo posto.Empoli-Milan: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Il video con gli highlights e i gol di Venezia-Lazio 1-3, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Penzo Pedro porta subito avanti gli ospiti, nel primo tempo però c’è il g ...