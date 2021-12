GF Vip 6, Alessandro Basciano ed gli apprezzamenti per le Vip (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà, Alessandro Basciano si è trovato a commentare con Soleil Sorge il grande interesse che prova nei confronti di alcune gieffine della Casa. L’ex protagonista di Uomini e Donne, si è soffermato su Sophie Codegoni. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Alessandro Basciano e Soleil Sorge si confidano Ieri, 21 dicembre, i gieffini si sono scatenati a ritmo di musica. Poco prima che finisse la festa, Alessandro Basciano ha raggiunto Soleil Sorge in veranda. I due ragazzi hanno iniziato a parlare. Soleil avendo notato un certo avvicinamento da parte di Alessandro nei riguardi di Sophie, non ha esitato nel rivolgere alcune domande al neo-arrivato. Una sorte di provocazione quella di Sole che ha spinto Ale ad esporsi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà,si è trovato a commentare con Soleil Sorge il grande interesse che prova nei confronti di alcune gieffine della Casa. L’ex protagonista di Uomini e Donne, si è soffermato su Sophie Codegoni. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,e Soleil Sorge si confidano Ieri, 21 dicembre, i gieffini si sono scatenati a ritmo di musica. Poco prima che finisse la festa,ha raggiunto Soleil Sorge in veranda. I due ragazzi hanno iniziato a parlare. Soleil avendo notato un certo avvicinamento da parte dinei riguardi di Sophie, non ha esitato nel rivolgere alcune domande al neo-arrivato. Una sorte di provocazione quella di Sole che ha spinto Ale ad esporsi ...

