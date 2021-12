È morta la scrittrice e giornalista Joan Didion

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Laamericana, all’età di 87 anni, nella sua casa di Manhattan a New York. La causa del decesso, secondo quanto riporta il New York Times, sarebbe il morbo di Parkinson.fu una delle voci più autorevoli e interessanti della stagione del New Journalism. Tra i suoi libri più importanti si ricordano “Verso Betlemme”, del 1969 e “The White Album”, del 1979, raccolte di saggi con cui laorienta il suo sguardo sul mondo della controcultura californiana e sulla vita a Hollywood nella vita post-studio. Nel 2005 vince il National Book Award per la saggista con “L’anno del pensiero magico”. Nata in California, a Sacramento, nel 1934, si laureò a Berkeley nel 1956, con un Bachelor of Arts di Lettere. Come ricorda nel ...