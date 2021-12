Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e Discoteche e attività similari resteranno chiuse”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-Covid. “La Decisione è stata presa all’unanimità”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) “al 31prossimo le attività didae attività similari resteranno”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-. “Laè stata”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DSantanche : Restrizioni, limitazioni, #Greenpass e #supergreenpass : l’emergenza infinita che impongono il bugiardo #Speranza e… - lorenziniSimone : RT @SkyTG24: Covid, dopo il Cdm attesa la conferenza stampa di Speranza e del Cts - 73deva73 : RT @gallina_di: Roberto Speranza, esposto in procura contro il ministro: 'Ignorate per due anni le cure domiciliari' – Libero Quotidiano ??… - lllll66099563 : RT @BelpietroTweet: Nella conferenza stampa arriva l’autocandidatura: «Il lavoro del governo va avanti indipendentemente da chi c’è». Pesa… - meteosergio1 : Ma voi prendereste un attore somigliante a #Speranza per un qualsiasi spot riguardante la salute? Sono sicuro che i… -