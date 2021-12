Covid: cabina regia, da primo febbraio durata green pass scende da 9 a 6 mesi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - scende ancora la durata del green pass. "Dal 1° febbraio 2022 - spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia col premier Mario Draghi - riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi". Non solo. "Con ordinanza del Ministro della salute - viene inoltre spiegato - il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario". La 'sforbiciata' dei tempi per avere il booster è all'attenzione degli esperti. "Si attende approfondimento tecnico", puntualizza infatti P.Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) -ancora ladel. "Dal 1°2022 - spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine delladicol premier Mario Draghi - riduzione delladelvaccinale da 9 a 6". Non solo. "Con ordinanza del Ministro della salute - viene inoltre spiegato - il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4dal completamento del ciclo vaccinale primario". La 'sforbiciata' dei tempi per avere il booster è all'attenzione degli esperti. "Si attende approfondimento tecnico", puntualizza infatti P.Chigi.

