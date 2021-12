Colle? Salvini e Meloni giocano col fuoco Firmato Cicchitto

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la conferenza stampa di Mario Draghi di ieri quasi tutto è per aria. L’impossibile equilibrio realizzato a suo tempo si fondava tutto sul binomio Mattarella-Draghi, qualora adesso Mattarella avesse prolungato la sua permanenza alla presidenza della Repubblica sarebbe filato liscio anche il fatto che Draghi rimaneva alla presidenza del Consiglio fino al 2023. Se invece Mattarella si ritira davvero tutto è a rischio, in una situazione nella quale forse non tutti, specie il centrodestra, hanno capito come stanno realmente le cose. Se Matteoe Giorgiapensano di tenere adesso Draghi fino al 2023 eleggendo un presidente della Repubblica rispettabile, ma non di straordinaria caratura, poi di vincere le elezioni giocando a scassa quindici su chi di loro due diventerà presidente del Consiglio, non hanno capito molto del quadro ...