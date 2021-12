Charlene di Monaco sempre più sola: altra terribile notizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Charlene Di Monaco vive lontano dai suoi affetti più cari e sarà ancora più sola in un momento di festa: la terribile notizia Stando a fonti molto vicine al Palazzo, Charlene Di Monaco passerà anche Natale in solitudine. La Principessa attualmente si trova in una clinica riabilitativa in Svizzera dove sta vivendo un periodo di convalescenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)Divive lontano dai suoi affetti più cari e sarà ancora piùin un momento di festa: laStando a fonti molto vicine al Palazzo,Dipasserà anche Natale in solitudine. La Principessa attualmente si trova in una clinica riabilitativa in Svizzera dove sta vivendo un periodo di convalescenza L'articolo proviene da Inews.it.

