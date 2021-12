Buffon | «Avessi vinto la Champions mi sarei già ritirato Futuro? Non so se…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Gianluigi, portiere del Parma, si racconta in un'intervista concessa al portale messicano Tudn.com: le dichiarazioni In un'intervista concessa al portale messicano Tudn.com, Gigisi è raccontato così. DICHIARAZIONI – «Stati Uniti o Messico sono esperienze che vorrei fare. Dopo che sarò tornato con il Parma in Serie A, vedremo cosa succederà. Non so se un domani farò il dirigente o l'allenatore, quello che è certo è che voglio sempre migliorare. Il fatto di non averlaè ciò che tiene ancora vivo il mio spirito competitivo. Mi tengo in forma e rispetto la mia professione per questo. Forse se l'vinta migià, perché allora non avrei nessun obiettivo importante da raggiungere».