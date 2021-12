Berlusconi porti Draghi al Colle. Parla Vittorio Sgarbi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Silvio Berlusconi deve andare al Quirinale, ma per trascinare di persona Mario Draghi. Vittorio Sgarbi ha un piano per servire su un piatto d’argento al Cav l’ultimo colpo da maestro della sua epopea politica. “Deve essere lui a scegliere Draghi come prossimo Presidente della Repubblica, e deve farlo in fretta”. Sgarbi, a Villa Grande il centrodestra brinda unito al Cavaliere. Lei dov’era? Non mi hanno invitato. Ci sono andato migliaia di volte da Berlusconi, non mi sono mai perso un bunga-bunga (ride, ndr). E comunque meglio così. Perché? Perché quando vai a casa di Berlusconi vince sempre lui, gioca in casa, appunto. Ha mai visto D’Alema, Bossi, Fini fare cene a casa loro con gli alleati? No, le fa Berlusconi. Quando ti trovi lì, tra ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Silviodeve andare al Quirinale, ma per trascinare di persona Marioha un piano per servire su un piatto d’argento al Cav l’ultimo colpo da maestro della sua epopea politica. “Deve essere lui a sceglierecome prossimo Presidente della Repubblica, e deve farlo in fretta”., a Villa Grande il centrodestra brinda unito al Cavaliere. Lei dov’era? Non mi hanno invitato. Ci sono andato migliaia di volte da, non mi sono mai perso un bunga-bunga (ride, ndr). E comunque meglio così. Perché? Perché quando vai a casa divince sempre lui, gioca in casa, appunto. Ha mai visto D’Alema, Bossi, Fini fare cene a casa loro con gli alleati? No, le fa. Quando ti trovi lì, tra ...

