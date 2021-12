Bari | striscione dei tifosi | “Con Salerno per dignità | basta multiproprietà”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Idelhanno esposto unodi solidarietà aidella Salernitana, a rischio esclusione dalla Serie A per via della cessione del club che tarda ad arrivare. “Conper un grido dialla“, è il contenuto delloesposto contro il Potenza. Il tema delleriguarda anche il, club detenuto dalla Filmauro, società che guida anche del Napoli: se i biancorossi dovessero in futuro arrivare in A, sarebbe inevitabile secondo i regolamenti un cambio di proprietà. SportFace.

