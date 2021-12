Audi RS6 - Se il record di velocità è natalizio - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Prendi un'RS6 Avant, trasformala in un bolide da 800 cavalli, piazzagli un pino sul tetto e lanciala alla massima. Non è da tutti, ma si può fare. Abbonato al. John Hennessey non è un uomo qualunque. Con il suo team Performance, formato da oltre 65 assatanati del tuning, elabora oltre 600 tra cars & trucks (siamo pur sempre negli States!) l'anno. E John Hennessey è anche uno che dei primati diha fatto un efficace strumento promozionale. Non a caso, l'idea del Christmas treegli è venuta mentre stava testando la sua ultima creazione, la Venom F5, con la quale punta a spodestare dalla testa della classifica delle auto di serie (seppur limitata) più veloci l'attuale detentrice, la SSC Tuatara, sfondando il muro delle 300 miglia orarie (l'appuntamento è per i primi ...