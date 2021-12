Viaggio nella Roma intrappolata in una bolla, dove si comunica solo fra simili (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (di Franco Giordano) “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore) è l’ultimo lavoro di Massimiliano Smeriglio. Per chi conosce l’autore i suoi Romanzi possono apparire una piacevole e riuscitissima pausa dalla sua febbrile attività politica. Ed in questo, peraltro, non vi è traccia di riferimenti politici espliciti, né tanto meno istituzionali. Eppure la passione descrittiva ed emotiva dei personaggi di una borgata Romana che animano complesse ed imprevedibili storie di vita ci riporta al senso quasi originario della politica, vale a dire l’interesse concreto per i dolori, le angosce, le sofferenti speranze delle donne e degli uomini per come sono realmente e non per come spesso vorremmo rappresentarli. La “nuda vita” di Roberto, Marco, Meri, Valerio, Hamid, Corvina...è dura, disperante, per lunghi tratti, respingente. Si fa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (di Franco Giordano) “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore) è l’ultimo lavoro di Masano Smeriglio. Per chi conosce l’autore i suoinzi possono apparire una piacevole e riuscitissima pausa dalla sua febbrile attività politica. Ed in questo, peraltro, non vi è traccia di riferimenti politici espliciti, né tanto meno istituzionali. Eppure la passione descrittiva ed emotiva dei personaggi di una borgatana che animano complesse ed imprevedibili storie di vita ci riporta al senso quasi originario della politica, vale a dire l’interesse concreto per i dolori, le angosce, le sofferenti speranze delle donne e degli uomini per come sono realmente e non per come spesso vorremmo rappresentarli. La “nuda vita” di Roberto, Marco, Meri, Valerio, Hamid, Corvina...è dura, disperante, per lunghi tratti, respingente. Si fa ...

