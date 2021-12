Ucraina: il Grande gioco dello zar Putin (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A Kiev si vive un’apparente normalità. Ma al confine dell’ex «Paese fratello» con la Russia, la tensione è sempre più alta. Il Cremlino prepara l’opzione del conflitto. Vladimir Putin vuole che l’Ucraina torni sotto il suo controllo totale. E per riuscirvi è pronto a utilizzare ogni mezzo, guerra compresa. L’Occidente, con scarsa memoria, ricorda solo oggi quanto per la Russia sia importante questa sua ex-repubblica. La «dottrina Brzezinski», dal nome di leggendario segretario di Stato americano Zbigniew Brzezinski, è chiara: la Russia insieme all’Ucraina è un impero, senza l’Ucraina non lo è più. Da parte sua, Putin è ancora un uomo dell’era di Yalta, in cui il mondo era diviso nelle due sfere d’influenza; tutto ciò che è accaduto in seguito, il crollo Urss, la perdita degli Stati satelliti e di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A Kiev si vive un’apparente normalità. Ma al confine dell’ex «Paese fratello» con la Russia, la tensione è sempre più alta. Il Cremlino prepara l’opzione del conflitto. Vladimirvuole che l’torni sotto il suo controllo totale. E per riuscirvi è pronto a utilizzare ogni mezzo, guerra compresa. L’Occidente, con scarsa memoria, ricorda solo oggi quanto per la Russia sia importante questa sua ex-repubblica. La «dottrina Brzezinski», dal nome di leggendario segretario di Stato americano Zbigniew Brzezinski, è chiara: la Russia insieme all’è un impero, senza l’non lo è più. Da parte sua,è ancora un uomo dell’era di Yalta, in cui il mondo era diviso nelle due sfere d’influenza; tutto ciò che è accaduto in seguito, il crollo Urss, la perdita degli Stati satelliti e di ...

