Superbonus 110% in condominio: riduzione dei balconi e decoro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Il posizionamento del cappotto condominiale in condominio si pone in contrasto con i diritti di proprietà esclusiva e con il decoro dell'edificio. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Il posizionamento del cappotto condominiale insi pone in contrasto con i diritti di proprietà esclusiva e con ildell'edificio.

Advertising

Mov5Stelle : Per il #Superbonus 110% ci siamo battuti e l’abbiamo ottenuto. È la misura che sta contribuendo alla grande crescit… - Mov5Stelle : Il #Superbonus 110% ha segnato in maniera straordinaria il 2021 dell’economia italiana. Il meccanismo fiscale ideat… - DavideAiello85 : Grazie al @Mov5Stelle arriva l’estensione del #Superbonus 110% superando il tetto isee per le unità unifamiliari. U… - catia_t : RT @VaeVictis: Il superbonus del 110% è la carota che l’oligarchia finanziaria ha fornito a ingenui futuri ex proprietari di case, al fine… - BonoraGabriella : RT @VaeVictis: Il superbonus del 110% è la carota che l’oligarchia finanziaria ha fornito a ingenui futuri ex proprietari di case, al fine… -