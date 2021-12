Sci: è morto Alessandro Casse. Il padre di Mattia aveva migliorato il record del mondo di velocità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto nel mondo dello sci tricolore. Si è spento all’età di 75 anni Alessandro Casse, padre di Mattia, attuale stella della squadra italiana di Coppa del mondo nelle discipline veloci. Nato ad Oulx, Alessandro, prima di spingere il figlio verso lo sci alpino, si è dedicato in prima persona allo sci velocità. Per lui il record del mondo (184,143 km/h) stabilito nel 1971. In seguito alla sua carriera negli sci si era spostato verso Vercelli, dove aveva aperto un negozio di articoli sportivi. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto neldello sci tricolore. Si è spento all’età di 75 annidi, attuale stella della squadra italiana di Coppa delnelle discipline veloci. Nato ad Oulx,, prima di spingere il figlio verso lo sci alpino, si è dedicato in prima persona allo sci. Per lui ildel(184,143 km/h) stabilito nel 1971. In seguito alla sua carriera negli sci si era spostato verso Vercelli, doveaperto un negozio di articoli sportivi. Foto: Lapresse

