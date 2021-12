Saluto romano in Consiglio, bufera a Ventimiglia, il consigliere: "No chiedevo la parola" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' polemica in Consiglio comunale a Ventimiglia per presunti saluti romani da parte del consigliere di maggioranza Ino Isnardi di Fratelli d'Italia. A denunciare l'episodio è un collega di maggioranza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' polemica incomunale aper presunti saluti romani da parte deldi maggioranza Ino Isnardi di Fratelli d'Italia. A denunciare l'episodio è un collega di maggioranza ...

