Rinnovo Leao, Milan più vicino all'accordo con il portoghese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rinnovo Leao, più vicino l'accordo tra l'attaccante portoghese e il Milan. Intanto, rifiutate due offerte provenienti dall'estero Leao Milan, le prove per il Rinnovo continuano e sembrano viaggiare sui binari giusti. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, Mendes e la società di via Aldo Rossi sono ormai concordi ha rinnovare l'esterno rossonero fino al 2026, con l'ingaggio che arriverà a sfiorare i 4 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi, lo stesso Mendes ha dovuto rispedire due offerte al mittente per Leao. Una dalla Germania (ipoteticamente il Borussia Dortmund) e l'altra dall'Inghilterra. Insomma, Leao è ambito da molti ma il Milan non ha nessuna intenzione di perderlo e, ...

