Polizia locale | le risorse per il quarto turno arrivano dalle multe Chiesto lo stop notturno e dubbi sui festivi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) PESARO - L'ipotesi di attivare ogni quattro domeniche unfestivo in più per gli agenti diper ora non parte, o meglio è in fase di valutazione e approfondimento da parte della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La scossa di terremoto avvertita a Milano non avrebbe provocato particolari danni, almeno secondo quanto riferito d… - AncupmLomb : 22/12/21. Selvino, 1.998 abitanti. Posto sull'altipiano che sovrasta la val Seriana, si trova circa 22 km a nord-es… - PecoraNera1 : #Cesena Un mese fa cadde per un arresto cardiaco. È vivo grazie al #Soccorso di un assistente di polizia locale. Co… - sa_ambro : RT @AlekosPrete: Dormitori abusivi di proprietà dell'assessore leghista al Commercio del Comune di Calcinato Alberto Bertagna, neo eletto n… - fedegiallorosso : RT @AlekosPrete: Dormitori abusivi di proprietà dell'assessore leghista al Commercio del Comune di Calcinato Alberto Bertagna, neo eletto n… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia locale

LaVoceDiGenova.it

PESARO - L'ipotesi di attivare ogni quattro domeniche un turno festivo in più per gli agenti diper ora non parte, o meglio è in fase di valutazione e approfondimento da parte della comandante, Francesca Muzzini. Era proprio questa una delle preoccupazioni che stavano più a cuore ......svolta politica avvenuta con l'ingresso del partito musulmano Ra'am nella coalizione di governo d'Israele che pure ha già varato un piano finanziario e diper la lotta alla mafia araba,...Droga, telefoni, continue aggressioni e umiliazioni ai danni del personale – continua Bonino – stanno portando la polizia penitenziaria di Orvieto allo stremo. Ci si attendono provvedimenti e ...PESARO - L’ipotesi di attivare ogni quattro domeniche un turno festivo in più per gli agenti di polizia locale per ora non parte, o meglio è in fase di valutazione ...