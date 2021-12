Pioli | «Abbiamo colpito nel momento giusto | le partite si vincono anche così»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la vittoria sull’Empoli, ai microfoni di Dazn il tecnico del Milan, Stefano. «Segnare quattro gol contro un avversarioè tanta roba.fatto meglio nel secondo tempo maal, lesi. Siamo stati sul pezzo e umili,corso e lavorato, certein alcuni momenti della stagione pesano di più, oggi è». «Giroud? Gli servirà questo minutaggio per trovare la condizione migliore. Un giocatore forte che ci dà tante soluzioni». «Ultimamente ci era mancata un po’ di presenza in area, Kessie ci sa andare. Quando i giocatori sono intelligenti trovano sempre il modo di ...

... al termine dell'incontro il tecnico rossonero Stefanoè intervenuto a Sky Sport : 'Cosa ...perso lo scontro diretto e le ultime partite non erano le migliori, oggigiocato da ......un Milan tornato finalmente in Champions League, e che a differenza degli anni passati è risultato competitivo per lo scudetto (e lo è ancora); la verità come sempre sta nel mezzo, di...Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Empoli-Milan: "Segnare quattro goal è tanta roba contro un avversario così. Sapevamo che ...Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel post partita di Empoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni: Il dialogo con Romagnoli a fine partita: “Parlavamo di come gestire la sosta, il ...