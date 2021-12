Per le famiglie con disabilità, le Feste significano solitudine. Anche se invisibili, restateci vicini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo. Mancano pochissimi giorni e la frenetica corsa ai regali per molti si tramuta nella spasmodica ricerca di operatori e aiuto per coprire le ore di assistenza. Sempre così. Quando il mondo Festeggia, la disabilità deve gestire le voragini ancora vuote: solitudine, assenza dei servizi, stravolgimento delle routine, innalzamento dei rischi per la salute Anche psicologica del nucleo intero. E mentre il formalismo delle buone prassi mostra disabili che si lanciano in acrobatiche perizie e scienziati che comandano i colossi mondiali, nella realtà ci sono i disabili – quelli normali – quelli che sono giunti a detestare la domenica e ogni ricorrenza perché reggere il lockdown da servizio e relazione è molto faticoso. A volte mi ritrovo assorta mentre a ridosso delle Feste, delle vacanze e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo. Mancano pochissimi giorni e la frenetica corsa ai regali per molti si tramuta nella spasmodica ricerca di operatori e aiuto per coprire le ore di assistenza. Sempre così. Quando il mondoggia, ladeve gestire le voragini ancora vuote:, assenza dei servizi, stravolgimento delle routine, innalzamento dei rischi per la salutepsicologica del nucleo intero. E mentre il formalismo delle buone prassi mostra disabili che si lanciano in acrobatiche perizie e scienziati che comandano i colossi mondiali, nella realtà ci sono i disabili – quelli normali – quelli che sono giunti a detestare la domenica e ogni ricorrenza perché reggere il lockdown da servizio e relazione è molto faticoso. A volte mi ritrovo assorta mentre a ridosso delle, delle vacanze e delle ...

