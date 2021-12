Oscar, "È stata la mano di Dio" di Sorrentino nella short list (Di mercoledì 22 dicembre 2021) New York, 21 dicembre 2021 - Paolo Sorrentino con il film "È stata la mano di Dio" è nella "short list" dei quindici migliori film internazionali in corsa per l'Oscar. L'8 febbraio 2022 saprà se sarà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) New York, 21 dicembre 2021 - Paolocon il film "Èladi Dio" è" dei quindici migliori film internazionali in corsa per l'. L'8 febbraio 2022 saprà se sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - Corriere : Oscar: Sorrentino nella shortlist con «È stata la mano di Dio» - repubblica : Oscar, 'E' stata la mano di Dio' nella lista dei migliori 15 film internazionali dell'Academy. Per Sorrentino nomin… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: 'È stata la mano di Dio' entra nella short list dei film in corsa per l'Oscar - angiuoniluigi : RT @fanpage: Grande riconoscimento per 'È stata la mano di Dio' -