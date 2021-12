Olimpiadi: Malago', ‘gratitudine a Mattarella per quanto fatto non ha eguali' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - “Mancano 44 giorni a Pechino, domani saremo al Quirinale, la gratitudine per il presidente Mattarella per quanto fatto in questi sette anni non ha eguali". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nel tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - “Mancano 44 giorni a Pechino, domani saremo al Quirinale, la gratitudine per il presidenteperin questi sette anni non ha". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nel tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa.

