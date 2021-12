Ok dell'Aifa al Novavax (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arrivano a 5 i vaccini contro il Covid con il via libera di Aifa a quello di Novavax per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. “I dati disponibili, rileva la CTS di Aifa, sul vaccino Nuvaxovid - spiega Aifa - hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale” Intanto per fronteggiare l’avanzata di Omicron si prospetta anche l’ok all’anticipo della terza dose da 5 a 4 mesi e si inizia a discutere sulla necessità di somministrare la dose booster anche agli under 18. Questo il quadro alla vigilia della cabina di regia di domani sul ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arrivano a 5 i vaccini contro il Covid con il via libera dia quello diper gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. “I dati disponibili, rileva la CTS di, sul vaccino Nuvaxovid - spiega- hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale” Intanto per fronteggiare l’avanzata di Omicron si prospetta anche l’ok all’anticipoa terza dose da 5 a 4 mesi e si inizia a discutere sulla necessità di somministrare la dose booster anche agli under 18. Questo il quadro alla vigiliaa cabina di regia di domani sul ...

