Napoli | Spalletti | «Tornare a Spezia una bella sensazione»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn nel pre gara della sfida fra. Le sue parole Lucianoha parlato a Dazn in vista della sfida allo. Le parole del tecnico del– «qui. Ho tanti amici, ho conosciuto la mia compagna e ci ho abitato per tanto tempo. Nel tempo libero ci torno.» MERTENS – «Dries è quello che ha più esperienza e qualità.Queste caratteristiche le devi esibire per essere uno dei più forti.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il tecnico delLucianoha parlato a Dazn prima del match contro lo Spezia , squadra in cui ha militato da giocatore: 'Incontro molti amici, con cui ho condiviso fasi di carriera e di vita. Lì ho ......Maradona per ilche cerca di chiudere l'anno al meglio ospitando uno Spezia bisognoso di punti salvezza. Dopo la vittoria esterna ottenuta a San Siro contro il Milan, gli uomini di...Il club di Pioli, inoltre, è la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezz’ora di gioco Il Napoli domani affronterà il Milan nel big match del 18esimo turno di Serie… Leggi ...20.25 - Nel pre-partita della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Prima contro lo Spezia in A? Rincontro tanti amici e tante persone co ...