Mare Fuori 3 ci sarà A gennaio pronte le prime sceneggiature

(Di giovedì 23 dicembre 2021)2 - Carmine Recano Una storia forte, scomoda e che fa riflettere, quella di, la fiction di Rai 2 giunta questa sera alla termine della sua seconda stagione. Un progetto diverso dagli altri, ambientato in un carcere minorile e abitato da personaggi fragili, disperati, violenti, non esattamente i soliti protagonisti della fiction presente sulla tv generalista. Eppure, nonostante tutto il pubblico ha saputo apprezzarli e siamo in grado di annunciarvi che la terza stagione ci. Cristiana Farina, che firma la serie con Maurizio Careddu, ci ha confermato che sono entrambi già al lavoro sul nuovo capitolo e che per finesarannolesei. Nuove storie e nuovi personaggi arriveranno ...