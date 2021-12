Le probabili formazioni di Inter-Torino: scelto il sostituto di Barella (Di mercoledì 22 dicembre 2021) probabili formazioni. I campioni d’inverno scenderanno in campo alle 18:30 contro il Torino di Ivan Juric. Inzaghi sceglie Vidal per sostituire l’espulso Barella, ma occhio a possibili sorprese. Lautaro torna titolare, Darmian recupera ma andrà in panchina. Torino ancora privo Belotti, giocherà Sanabria in avanti. Bremer confermato, Pobega e Lukic a centrocampo. Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko; Torino Juric formazioniTorino (3-4-2-1): Milinkovic-savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Aina, Linetty, Brekalo, Sanabria; Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021). I campioni d’inverno scenderanno in campo alle 18:30 contro ildi Ivan Juric. Inzaghi sceglie Vidal per sostituire l’espulso, ma occhio a possibili sorprese. Lautaro torna titolare, Darmian recupera ma andrà in panchina.ancora privo Belotti, giocherà Sanabria in avanti. Bremer confermato, Pobega e Lukic a centrocampo.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko;Juric(3-4-2-1): Milinkovic-savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Aina, Linetty, Brekalo, Sanabria; Matteo Brignone

Advertising

ILOVEPACALCIO : Latina-Palermo: le probabili formazioni - Ilovepalermocalcio - Luxgraph : Diretta Inter-Torino ore 18.30: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni - TuttoASRoma : LIVE • ROMA-SAMPDORIA Le probabili formazioni (TABELLINO) - infoitsport : Inter-Torino, l’anno scorso fu rimonta con tanti gol: precedenti e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Spezia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gli azzurri di Spallett… -